Portuguesa acerta com Pegorari, ex-goleiro do Guarani

Tanto que, por necessidade, o novo reforço pode até ser escalado para o jogo contra o Ypiranga-RS, sábado, às 16 horas, no Canindé, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O time estreou perdendo em casa para o Macaé, por 2 a 1, e depois empatou fora e sem gols com o Mogi Mirim. Soma um ponto no Grupo B.

Samuel, que era cotado para ser o titular, foi devolvido porque rompeu o ligamento anterior do joelho antes da partida contra o Mogi Mirim, no último final de semana. Agora, precisará passar por uma cirurgia, com tempo de recuperação de sete a oito meses, sem condições de disputar a terceira divisão nacional. Douglas ficou com a vaga contra o Mogi.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Pegorari não foi aproveitado e acabou emprestado a Oeste e Bragantino, onde conseguiu se destacar. Chegou ao Guarani em 2014 e logo após ter o seu vínculo encerrado com o Palmeiras acertou em definitivo com o time campineiro.

Depois que assumiu a titularidade do time campineiro, o goleiro fez grandes atuações e ganhou a torcida. Na disputa da Série A2 deste ano, foi um dos principais nomes do time. Ao fim da competição estadual, entrou na Justiça contra o Guarani por conta de atrasos salariais e conseguiu uma liminar para rescindir seu contrato.