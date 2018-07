Portuguesa acerta contratação de atacantes argentinos

Lucero, de 26 anos, assinou contrato até o final da temporada 2013, vindo do Cerro Porteño, do Paraguai. No ano passado, ele chegou a marcar um gol contra o Santos num empate em 3 a 3 pela Libertadores.

"Sou um atacante que joga por fora, um segundo atacante. Gosto de jogar pelos lados e dar passes para meus companheiros, não sou egoísta. Se meu companheiro estiver melhor colocado vou passar pra que ele faça o gol. Sou uma pessoa que chega com o pensamento de ser campeão. Graças a Deus em todos clubes em que estive, fui campeão", disse o jogador, que também passou pelo Colón (Argentina), Olímpia (Paraguai), Coquimbo Unido e Cobresal (Chile), mas só tem um título do Torneio Apertura de 2012, pelo Cerro, no currículo.

Já Juan Jose "Flecha" Arraya jogava pelo Técnico Universitario, do Equador, e assinou contrato até o final do Campeonato Paulista, com possível prorrogação até o fim do ano. O atacante de 26 anos e 1,80m se descreve como matador: "Sou um atacante de área e nós, atacantes, vivemos de gol e para isso nos contratam. Quero ajudar o grupo, com muita entrega".