Portuguesa acerta contratação de lateral-esquerdo Eduardo

SÃO PAULO - Em meio ao imbróglio sobre sua permanência ou não na Série B do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa continua reforçando o elenco para a sequência da temporada e a diretoria anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Eduardo.

Titular do São Bernardo no Campeonato Paulista, o novo reforço chega para a vaga deixada por Bryan, que não renovou o empréstimo e retornou ao América-MG. Apesar de ter apenas 25 anos, Eduardo acumula passagens por Paulista de Jundiaí, Guarani, Palmeiras, Vitória, Comercial, Mirassol e Gamba Osaka-JAP.

Assim como o lateral-direito Arnaldo, contratado no início da semana, Eduardo tem vínculo com a Portuguesa até o fim do ano. Os dois realizaram treinamentos com os jogadores mais jovens nesta quarta-feira e devem se juntar ao grupo ainda essa semana.

Como a última liminar foi cassada pela CBF no sábado, a Portuguesa está, neste momento, na Série B do Brasileiro, tanto que já se prepara para o duelo do próximo sábado, contra o Santa Cruz, no Estádio do Canindé, pela segunda rodada. O técnico Argel Fucks ainda não sabe se poderá contar com os meias Rondinelly e Léo Oliveira, além do atacante Caio, que estão se recuperando de lesão.