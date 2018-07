Portuguesa acerta retorno do meia-atacante Ananias A Portuguesa acertou na noite de quinta-feira a contratação do meia-atacante Ananias, que pertence ao Bahia. O jogador, que foi campeão da Série B do Brasileirão do ano passado com a Lusa, volta ao Canindé após passar a pré-temporada com o elenco baiano.