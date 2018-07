Portuguesa acerta retorno do volante Ferdinando

Um velho conhecido do torcedor rubro-verde está de volta ao Canindé depois de um ano defendendo o Júbilo Iwata, do Japão. Nesta quinta-feira, a diretoria da Portuguesa acertou a contratação do experiente volante Ferdinando, que é o 13.º reforço para a temporada 2015.

O volante fez parte do elenco campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2011 e atuou por mais de 100 partidas com a camisa lusitana. Ferdinando tem 34 anos e acumula passagens por Vitória, Avaí, São Bento e Grêmio. O contrato ainda não foi assinado, mas ele já está treinando com os novos companheiros visando à estreia no Campeonato Paulista.

A diretoria também estaria tentando repatriar o volante Rai, revelado nas categorias de base do próprio clube. Já foram contratados zagueiros Alex Lima e Guilherme Almeida, os laterais Fabinho Capixaba, Filipe Souza, Bruno Bertucci e Paulo Henrique, o volante Betinho, os meias Cleiton, Diego e Rudy Cardozo e os atacantes Hugo e Galindo.