Portuguesa acumula vitórias expressivas na preparação para a Série A2 paulista A Portuguesa tem animado os seus torcedores com os resultados em jogos-treino nesta pré-temporada. Nesta quarta-feira, o time derrotou o Nacional por 3 a 0, em seu Centro de Treinamento, na zona leste de São Paulo, como mais uma atividade visando a estreia no Campeonato Paulista da Série A2, no próximo dia 31, contra o Barretos, fora de casa.