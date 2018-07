Portuguesa afirma que vai às 'esferas legais', para retornar à Série A

SÃO PAULO - Mesmo que já tenha de manifestado pelo presidente Manuel da Lupa nesta sexta-feira, a Portuguesa anunciou em seu site oficial, que vai à Justiça comum, para anular a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que rebaixou o clube à Série B do Campeonato Brasileiro pela escalação ilegal do meia Héverton.

Na nota, o clube deixa claro que pretende acionar o Ministério Público para reverter o julgamento. "A Associação Portuguesa de Desportos vem a público afirmar que não está de acordo com a decisão tomada no Pleno do STJD no julgamento que se iniciou na manhã desta sexta-feira (27), e que buscará, dentro das esferas legais, recuperar o direito que conquistou em campo, que é jogar a Série A do Campeonato Brasileiro de 2014", diz o comunicado.

Na sessão da última sexta-feira, Manuel Da Lupa já havia dado a entender que o clube levaria o processo mais adiante. "Vamos correr atrás dos direitos da Portuguesa. Futebol se ganha dentro do campo. Agora estão tentando arrumar um jeito de devolver o Fluminense para a Série A do Brasileiro. Não é justo que uma caneta coloque a Lusa na Série B", afirmou o presidente à SporTV, cujo mandato se encerra em janeiro de 2014.