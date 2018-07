Portuguesa aguarda São Paulo para liberar Luís Ricardo

SÃO PAULO - As negociações entre São Paulo e Portuguesa estão bem adiantadas para garantir a liberação do lateral Luís Ricardo. O time do Morumbi ofereceu uma lista de jogadores para finalizar a contratação. O primeiro oferecido foi o lateral-esquerdo Juan, mas recusou trocar de time. O alvo da vez agora é o lateral Caramelo, revelação do Mogi Mirim no Campeonato Paulista.

O São Paulo estaria disposto a ceder dois jogadores por empréstimo à Lusa. Foi passada uma lista à diretoria, mas os nomes são mantidos em sigilo. Os jogadores que estariam à disposição são: os laterais Lucas Farias e Caramelo, o lateral-esquerdo Reinaldo, o meia Roni e os atacantes Silvinho e Ademilson.

O lateral-direito da Lusa já foi alvo de vários clubes desde a interrupção para a Copa das Confederações. Quem chegou mais próximo de um acerto foi o Palmeiras, que fez uma proposta por empréstimo. A Lusa pediu R$ 2 milhões pela negociação em definitivo, mas o acordo não evoluiu.

Um dos fatores que favoreceram o São Paulo foi o bom relacionamento entre os dois clubes. Principalmente, após o empréstimo do meia argentino Cañete, que está na Portuguesa desde maio.