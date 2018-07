Portuguesa aguarda semifinal do Campeonato Mineiro para anunciar novo técnico

Desde que anunciou as mudanças no departamento de futebol, com José Reis como executivo e Luiz Simplício como gerente, o novo presidente da Portuguesa, Jorge Manuel Gonçalves, garantiu que o clube quer trazer um treinador que já conheça a Série C, principal competição disputada pela Lusa no ano. Junior Lopes, atualmente no Tombense e Léo Condé, da Caldense, seriam os favoritos.

Ambos estiveram na Série C do ano passado. O primeiro, que é filho do ex-técnico Antônio Lopes, foi o responsável pela montagem do elenco do Macaé, que terminou a competição com o título, e o segundo conduziu o Tupi até as quartas de final, terminado a primeira fase como o time de segunda melhor campanha.

Por maior que a vontade da diretoria seja de anunciar o técnico o quanto antes, a ocasião obrigou todos a esperarem, afinal estes dois treinadores ainda disputam a semifinal do Campeonato Mineiro com seus respectivos times se enfrentando. A Caldense, de Léo Condé, terminou a primeira fase na liderança do Estadual, enquanto o Tombense, de Júnior Lopes, foi o quarto colocado. No primeiro jogo da semi, eles empataram por 0 a 0.