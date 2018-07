Portuguesa ainda tenta evitar leilão do Canindé

A Portuguesa aguarda decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o pedido para suspensão do leilão da área onde está localizado o Canindé, agendado para esta sexta-feira. O argumento do clube é que o terreno vale muito mais do que o preço estipulado pela Fidalgo Leilões.

O presidente Leandro Teixeira Duarte contratou um perito judicial que avaliou o terreno em R$ 360 milhões. O lance inicial do leilão é de R$ 74 milhões. O argumento foi similar ao utilizado pela Portuguesa para suspender o primeiro leilão, que aconteceria em 7 de novembro.

A ação que gerou o leilão foi impetrada pelo ex-jogador Tiago de Moraes Barcellos. Outros jogadores, entre eles o atacante Ricardo Oliveira, atualmente no Santos, e ex-atletas, como Rogério Pinheiro, também fazem parte do processo. A advogada Gislaine Nunes representa o grupo nesta ação e requer mais de R$ 55 milhões.

Após apresentarem ao clube um projeto para revitalização da área onde está o Canindé, Conexão 3 Desenvolvimento e Negócios e Planova Planejamento e Construções chegaram a negociar com a advogada, mas não conseguiram entrar em acordo. As empresas ofereceram até imóveis para o pagamento dos valores requeridos na ação.

Se conseguir adiar o leilão, embora o sentimento não seja de otimismo, a Portuguesa ganha tempo para escolher o caminho a seguir. O clube pode dar continuidade à negociação para efetivação de uma parceria ou optar pelo processo de tombamento do estádio. Os dois processos foram colocados em banho-maria para direcionar forças para evitar o leilão.