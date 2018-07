Portuguesa alcança pior campanha na Série B ao perder para o Vasco

A torcida já fora maior. Mas os poucos torcedores presentes no estádio do Canindé, na fria noite da última terça-feira, gritaram do início ao fim. Os jovens que acompanharam os jogadores da Portuguesa na entrada do gramado e foram para as arquibancadas eram os mais atônitos diante da equipe do Vasco, comandada novamente por Joel Santana após um mês afastado. Nem mesmo o mascote foi capaz de mudar a expressão no rosto dos garotos da Lusa. Em campo, mais um resultado negativo. O nono consecutivo sem vitória da Portuguesa e a confirmação da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro.

A sequência é a pior da equipe na zona de acesso nacional e segunda pior marca dos pontos corridos, atrás apenas dos resultados obtidos na última temporada, quando a equipe ficou 10 jogos sem vitória na divisão principal do Brasileirão e acabou rebaixada (matematicamente a equipe teria pontuação para se manter, mas acabou punida pelo STJD após escalação irregular do atacante Heverton, perdendo pontos e beneficiando o Fluminense do descenso).

A diferença das duas séries negativas da Portuguesa eram os adversários enfrentados. Enquanto na Série A a Portuguesa passou dez jogos sem vitória contra Náutico, Internacional, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Goiás, Atlético-PR, Criciúma, Vitória e Flamengo, a sequência atual colocou em frente a equipe paulistana o Joinville, Santa Cruz, Bragantino, Boa Esporte, América-RN, Náutico, Atlético-GO, Sampaio Correa e Vasco.

Com os olhos marejados e voz mansa, Vagner Benazzi, histórico treinador da Portuguesa, afirmou que ainda é possível reverter a posição da equipe no torneio. "São 30 pontos em disputa e todos os times são iguais. Cedo ou tarde eles vão perder e nós vamos alcançá-los, mesmo que a diferença seja de 12 pontos para o Paraná", comentou o treinador após a derrota para o Vasco, no Canindé.

Para não igualar a péssima campanha da Série A, a Portuguesa precisa derrotar o América-MG, adversário da próxima rodada, no Estádio Independência. Tarefa complicada e cada vez mais longe de um final feliz.

OPOSTO

Se a derrocada da Portuguesa a levou a lanterna, a série invencível do Vasco já o coloca na segunda posição do torneio. No mesmo período em que o time comandado por Benazzi venceu pela última vez, os jogadores do Vasco iniciaram a melhor sequência da equipe na competição. Desde a 19.º rodada os comandados de Joel Santana não sabem o que é perder. A última derrota foi para o Avaí em goleada por 5 a 0, mas foi suficiente para mudar totalmente o rumo do Vasco na competição. A equipe carioca somou 19 dos 27 pontos disputados, com cinco vitórias e quatro empates nos nove últimos jogos.

Sequência 2013

Portuguesa 2 x 1 Fluminense

Náutico 2 x 2 Portuguesa

Portuguesa 1 x 1 Internacional

Corinthians 0 x 0 Portuguesa

Portuguesa 1 x 1 Cruzeiro

Santos 4 x 1 Portuguesa

Goiás 2 x 1 Portuguesa

Portuguesa 2 x 3 Atlético-PR

Portuguesa 1 x 1 Criciúma

Vitória 2 x 1 Portuguesa

Flamengo 1 x 1 Portuguesa

Portuguesa 2 x 1 São Paulo

Sequência 2014

Vila Nova 1 x 2 Portuguesa

Portuguesa 1 x 2 Joinville

Santa Cruz 1 x 0 Portuguesa

Portuguesa 1 x 3 Bragantino

Portuguesa 1 x 1 Boa Esporte

América-RN 1 x 1 Portuguesa

Portuguesa 0 x 0 Náutico

Atlético-GO 2 x 1 Portuguesa

Sampaio Correa 0 x 0 Portuguesa

Portuguesa 0 x 1 Vasco