Portuguesa anuncia a contratação de Vica, ex-técnico do Botafogo-SP

O presidente Alexandre Barros conseguiu se movimentar rapidamente no mercado depois da recusa do técnico Paulo Roberto Santos em assinar com a Portuguesa. Nesta terça-feira, o clube se acertou com o experiente Vica, que deve estrear no fim de semana, para tentar ajudar o clube do Canindé a sair da lanterna da Série A2 paulista.

Vica tem 57 anos e estava sem trabalho desde que deixou o Botafogo de Ribeirão Preto em setembro de 2017. Ele ficou marcado mais recentemente no futebol brasileiro como técnico do ASA, onde trabalhou entre 2009 e 2011 e, mais tarde, entre 2014 e 2016. Como jogador, se destacou especialmente pelo Fluminense.

Natural de Araraquara, no interior de São Paulo, o treinador foi convidado para assumir a Portuguesa na segunda-feira à noite e já viajou para a capital com a intenção de iniciar o trabalho.

Experiente, ele tem uma longa carreira como treinador, com trabalhos no Fast Club-AM, Anapolina-GO, Fortaleza, Treze-PB, Paysandu e River-PI. Em 2013, foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro com o Santa Cruz, mas não conseguiu repetir o sucesso no Botafogo-SP.

Ele chega à Portuguesa com a missão urgente de salva o clube do rebaixamento na Série A2. Esse é o primeiro e principal objetivo. Sem nenhuma vitória e na lanterna, o clube enfrenta o Taubaté no próximo domingo, às 17 horas, fora de casa, pela décima rodada.

A Portuguesa não disputa nenhuma competição nacional desde 2017 e tem no calendário do segundo semestre apenas a Copa Paulista, que dá uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na primeira fase da Copa do Brasil ao campeão e vice.