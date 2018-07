Portuguesa anuncia a saída do técnico Geninho

Técnico da Portuguesa ao longo do Campeonato Brasileiro deste ano, Geninho não seguirá no comando da equipe para a próxima temporada. Neste sábado, a diretoria do clube anunciou sua saída e agora busca um novo treinador para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem.

Em nota divulgada em seu site oficial, o clube agradeceu Geninho pelo "competente trabalho", mas apontou que a disputa da Série A2 "requer um novo planejamento da diretoria, que busca um outro perfil para o trabalho".

O treinador havia assumido a equipe no lugar de Jorginho, comandante do rebaixamento no Paulista deste ano. Em 40 jogos, foram 10 vitórias, 16 empates e 14 derrotas, e a fuga do descenso no Brasileirão na última rodada. Até por ter conseguido manter a equipe na Série A, Geninho tem "portas abertas no Canindé", de acordo com a diretoria.