Portuguesa anuncia acerto com o meia Aílton, do Sport

A vitória diante do Vila Nova por 2 a 1, na última terça, que colocou fim a um jejum de oito jogos sem vencer, animou a Portuguesa. Logo após a partida, a diretoria acertou a contratação do meia Aílton, com passagem pelo São Paulo e que estava disputando o Campeonato Brasileiro pelo Sport, e está a detalhes de também trazer o atacante Leonardo, do mesmo Sport.

Nascido no Recife, Aílton, de 29 anos, foi revelado pelo Náutico em 2002 e logo se transferiu para o São Paulo. Sem espaço no clube, foi emprestado para o Guarani e rodou por diversos clubes do interior paulista como São Bento, Mogi Mirim e Botafogo. A sua melhor fase foi no São Caetano, clube em que permaneceu de 2010 a 2013. Neste ano, ficou sem espaço no Sport e acabou dispensado. O atacante Leonardo, de 31 anos, pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao Sport depois de uma boa temporada pela Ponte Preta no ano passado. Assim como Aílton, o jogador também não tem atuado pelo clube pernambucano e deve ser repassado para um novo time. A Portuguesa ainda negocia o empréstimo do jogador, mas como o salário dele está acima do teto planejado para a temporada, o clube paulista negocia para que o time mineiro pague parte dos ordenados.