Portuguesa anuncia acerto com zagueiro Moisés Moura

SÃO PAULO - A diretoria da Portuguesa anunciou nesta quinta-feira mais uma contratação para a próxima temporada. Trata-se do zagueiro Moisés Moura, que estava atuando no Shanghai Shenhua, da China, mesmo time de Anelka e Drogba. O experiente zagueiro, de 33 anos, assinou contrato com o clube paulista até o fim da temporada 2013.

Moisés estava fora do Brasil desde 2008, quando deixou o Flamengo e foi para o Braga, de Portugal. Ele ainda passou pelo Al-Rayyan, do Catar, antes de ir para o futebol chinês nesse ano. Revelado pelo Vitória, e com passagens por Paraná e Cruzeiro, o jogador celebrou a volta ao Brasil.

"Passei muito tempo em Portugal, essa conexão é boa e válida, e sinto que tenho muito a acrescentar. Foram 10 anos jogando fora do País, era hora de voltar e é muito gratificante voltar justamente para a Portuguesa, por toda essa relação que eu tenho com a comunidade. Agora, minha vontade é de ter sucesso aqui no Canindé", comentou.

Com a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista pela frente, a diretoria da Portuguesa já avisou que não fará grandes contratações no início da temporada, deixando para reforçar o time no segundo semestre, para a disputa do Brasileirão. Antes de Moisés, Rafael Chorão e Correa já haviam sido anunciados pelo clube.