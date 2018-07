Portuguesa anuncia contratação de volante Correa, ex-Palmeiras

A diretoria da Portuguesa anunciou nesta sexta-feira mais um reforço para o ano que vem. O volante Correa, de 31 anos, que deixou o Palmeiras após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, assinou contrato por uma temporada. A negociação entre o jogador e o clube vinha se desenrolando nos últimos dias, mas só foi confirmada agora.

Revelado no São Bento, de Sorocaba-SP, Correa passou pelo XV de Piracicaba antes de sua primeira passagem pelo Palmeiras, entre 2003 e 2006. Negociado com o Dynamo de Kiev, o jogador só voltaria ao Brasil em 2009, quando atuou no Atlético-MG. No ano seguinte, se transferiu para o Flamengo, depois voltou para a Ucrânia, até retornar ao Palmeiras durante o Brasileirão de 2012.

Com a Série A2 do Paulista e a Série A do Brasileirão pela frente, a Portuguesa havia confirmado apenas um reforço até o momento: o meia-atacante Rafael Chorão. Em contrapartida, o goleiro Dida, o volante Léo Silva e o atacante Bruno Mineiro já deixaram o clube.