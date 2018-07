Portuguesa anuncia Estevam Soares como novo treinador

Menos de 24 horas depois de demitir Júnior Lopes, a diretoria da Portuguesa já anunciou um novo velho treinador: Estevam Soares. Depois de vestir a camisa da Lusa em 1982, ele voltou como técnico em 2008, quando assumiu o clube no segundo turno do Brasileirão.

O trabalho mais recente de Estevam foi no Campeonato Paulista, quando esteve no banco de reservas do Rio Claro. Na ocasião, esteve à frente do time em seis jogos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, e garantiu o clube do interior na primeira divisão do Paulistão 2016.

Junto do treinador chega o preparador físico Flávio Trevisan, que tem passagens pela própria Portuguesa, em 2009, além de Corinthians e Grêmio.

Na Série C, a Portuguesa é a quarta colocada do Grupo B, com 7 pontos somados em duas vitórias, duas derrotas e um empate. Júnior Lopes comandou a equipe nestas cinco partidas e saiu do clube após comum acordo com a diretoria nesta segunda-feira, 29. Estevam Soares e Flávio Trevisan começaram os trabalhos no CT do Parque Ecológio do Tietê nesta quarta-feira