Portuguesa anuncia mais dois reforços para disputa da Série C A Portuguesa confirmou mais dois reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A Lusa anunciou o lateral Dieyson, ex-Vasco, e o meia Dieguinho, que disputou o último Carioca pelo Nova Iguaçu. Além disso, oficializou a chegada de Marcelo Rosa, ex-América-MG.