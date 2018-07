Portuguesa anuncia Mauro Fernandes como novo técnico para a Série D

Um dia após a saída de Estevam Soares, a Portuguesa já contratou o seu novo técnico para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Trata-se do experiente Mauro Fernandes, que já recebeu o apelido de "Rei do Acesso" e ganhou fama no futebol por ter sido o responsável por escalar pela primeira vez o atacante Fred como profissional.

Com 63 anos, o técnico mineiro volta ao futebol profissional após duas temporadas. Seu último clube foi o Caldas Novas no Campeonato Goiano. No currículo, o novo comandante lusitano traz passagens por América-MG, Vila Nova, Santa Cruz, Criciúma, Coritiba, Botafogo, entre outros. Em 2008, ele foi campeão da Série C com América-MG.

A sua missão não será nada fácil. Com um elenco modesto, a Portuguesa precisa muito do acesso para a Série C para garantir um calendário mais longo em 2018. O clube enfrenta o pior momento de sua história, com seguidos rebaixamentos tanto em nível nacional como estadual.

Na Série D, a Portuguesa ocupa a segunda posição do Grupo A13, com três pontos em dois jogos disputados. O próximo compromisso acontece neste domingo, às 16h, diante do Villa Nova-MG, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte (MG).