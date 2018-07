Portuguesa anuncia nova fornecedora de material esportivo

Se a montagem do elenco anda a passos de tartaruga devido à crise financeira na Portuguesa, ao menos o clube já tem o uniforme garantido para a temporada de 2015. Nesta sexta-feira, a diretoria anunciou a empresa Pulse como a nova fornecedora de material esportivo do clube. Ela substitui a Lupo, que teve a marca estampada nas camisas do time durante três anos.

As negociações por uma troca de fornecedor de material esportivo já eram realizadas pela diretoria desde a metade do Campeonato Brasileiro da Série B, quando a Lupo sinalizou que poderia deixar a parceria ao final do contrato - 14 de janeiro de 2015. Na época, diversas fornecedoras surgiram, até a Pulse vencer a concorrência.

Com a assinatura com a Portuguesa, a marca de materiais esportivos volta a ser fornecedora de três clubes de futebol. Além da Lusa, ela também estampa os uniformes de Vila Nova-GO e São Bernardo. A Pulse também era fornecia para a Ponte Preta até novembro de 2014, mas o contrato não foi renovado porque clube de Campinas fechou com a Adidas.

Apesar de já ter contrato assinado, a Portuguesa seguirá com os uniformes confeccionados pela Lupo até o dia 14 de janeiro, data final do contrato com a antiga fornecedora.