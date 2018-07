Portuguesa anuncia quatro reforços para a Série B

Os quatro primeiros reforços serão apresentados oficialmente na próxima segunda-feira. A diretoria, contudo, projeta mais novidades nas próximas semanas. O técnico Jorginho está analisando possíveis contratações e ainda pode anunciar uma lista de dispensa nos próximos dias.

Rogério atuou o primeiro semestre pelo Uberlândia, enquanto Mateus e Cleiton se destacaram no Campeonato Gaúcho atuando com a camisa do Ypiranga de Erechim. O mais conhecido dos quatro reforços é o atacante Leandro Love, que disputou o Paulistão defendendo o Linense.

A expectativa é que ainda essa semana a Portuguesa anuncie mais novidades. O atacante Jael, que estava sendo pretendido pelo Santos, teve a sua permanência bancada pela diretoria. Seu contrato vai até dezembro.