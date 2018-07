Portuguesa anuncia renovação do contrato de Dodô

"Aceitei a oferta da Portuguesa porque fui bem recebido aqui e por isso fiz questão de continuar. Tive propostas de outros clubes, mas o fato de me sentir muito bem fez a diferença", afirmou Dodô, em declaração reproduzida pelo site oficial da Lusa.

O presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, também comemorou a renovação do contrato. "Estou satisfeito com o acordo. O Dodô é um excelente jogador e foi bastante útil no último campeonato (Série B do Brasileiro). Se não fosse a lesão que ele sofreu, acredito que teríamos subido (à Série A)", disse o dirigente.

Dodô foi contratado pela Portuguesa em junho deste ano, tendo disputado 16 partidas e marcado dez gols pelo clube. Os valores do novo acordo entre o atleta e o time não foram revelados pelas partes. O time do Canindé estreia no Paulistão de 2011 no dia 16 de janeiro, às 17 horas, contra o Corinthians.