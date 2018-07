Portuguesa anuncia saída do técnico Vágner Benazzi

A Portuguesa anunciou na tarde desta quinta-feira a demissão do técnico Vágner Benazzi, um dia após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Canindé, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Segundo nota oficial publicada no site do clube, Benazzi é quem pediu para se desligar do cargo, de forma "irrevogável".

Rubio Alencar, que dirigiu o time lusitano na última Copa São Paulo de Juniores, assumirá a equipe interinamente, até que a diretoria contrate outro treinador.

Esse foi o fim da segunda passagem de Benazzi como treinador no Canindé - a primeira foi de 2006 a 2008. Ele voltou ao cargo em agosto de 2009 e levou a Portuguesa ao quinto lugar do Campeonato Brasileiro da Série B e à sexta colocação do Campeonato Paulista de 2010.