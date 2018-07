Portuguesa aplica 4 a 0 no Náutico em estreia

Com o resultado, a Portuguesa soma seus primeiros três pontos e já figura na segunda colocação da tabela, por conta do saldo de gols - a Ponte Preta, que goleou o ASA-AL por 5 a 0, ocupa a liderança provisória.

Considerada uma das favoritas para obter o acesso, a Portuguesa começou pressionando o adversário. Logo aos dois minutos, Luis Ricardo foi acionado na entrada da área e rolou para o meia Ananias, que acertou um chute cruzado, de primeira, sem chances para Glédson: 1 a 0.

No decorrer do primeiro tempo, a Portuguesa teve chances para ampliar, mas parou nas defesas de Glédson, enquanto que o Náutico reclamou de um suposto pênalti, não marcado pelo árbitro.

Na volta do intervalo, a Lusa começou a todo vapor e marcou duas vezes com menos de dez minutos. Aos 3 minutos, Marco Antônio cobrou falta para dentro da área, o zagueiro Mateus cabeceou e mandou a bola no travessão. No rebote, Wescley tentou cortar e mandou contra o próprio gol.

Quatro minutos mais tarde, Luis Ricardo fez grande jogada e cruzou. Marco Antônio rolou para Guilherme, que chutou forte para ampliar a vantagem no Canindé: 3 a 0. Com domínio total do jogo, a Portuguesa administrou o resultado até chegar ao quarto gol, marcado por Henrique, aos 16.

A Portuguesa volta a campo na próxima terça-feira, contra o Paraná, às 21 horas, no Estádio Dorival de Brito, em Curitiba, na abertura da segunda rodada. O Náutico volta a campo no sábado, às 16h20, contra o Vitória, no Estádio dos Aflitos, em Recife.

Ficha Técnica:

Portuguesa 4 x 0 Náutico

Portuguesa - Weverton; Marcos Pimentel, Jaime (Ademir Sopa), Mateus e Marcelo Cordeiro; Ferdinando, Guilherme, Marco Antônio e Ananias (Raí); Henrique (Cleiton) e Luís Ricardo. Técnico: Jorginho.

Náutico - Glédson; Walter, Wescley e Jorge Fellipe; Rodrigo Heffner, Everton, Derley, Willian (Elicarlos) e Deyvid Sacconi (Rogério); Bruno Meneghel (Alexandro) e Kieza. Técnico: Waldemar Lemos.

Gols - Ananias, aos 2 minutos do primeiro tempo. Wescley (contra), aos 3, Guilherme, aos 7, e Henrique, aos 16 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Ananias, Bruno Meneghel, Jorge Fellipe.

Arbitro - Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

Renda - R$ 50.890,00.

Público - 2.208 pagantes.

Local - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).