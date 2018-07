Portuguesa aposta em tabu para surpreender o Santos O Santos viveu um período de glórias nos últimos anos com as gerações de Robinho e Neymar. No entanto, esta grande fase não foi suficiente para o time da Baixada Santista superar um rival: a Portuguesa. A equipe do Canindé aposta em um tabu que já dura 12 anos para tentar surpreender no clássico deste sábado, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.