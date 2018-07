Portuguesa aposta no Canindé para reagir no Brasileirão

A Portuguesa ainda não venceu desde o retorno da parada da Copa das Confederações. São duas derrotas e um empate, resultados que colocaram o clube na penúltima posição do Brasileirão com apenas sete pontos, um atrás do São Paulo, o primeiro time fora da degola.

"Sempre contamos os jogos em casa como os de maior chance de vitória. Serão dois jogos contra equipes parelhas com a nossa e o que esperamos é fazer um grande jogo para dar moral no seguinte (diante do Criciúma) e começar uma sequência positiva", afirmou o goleiro Lauro, titular no empate com o Cruzeiro, por 1 a 1, e nas derrotas para o Santos, por 4 a 1, e Goiás, por 2 a 1.

Para o duelo, o técnico Edson Pimenta terá que fazer alterações. Sem o lateral-direito Ivan, que se recupera de lesão, o treinador precisará improvisar. O volante Corrêa será descolado para o setor. Sendo assim, Bruno Henrique será mantido no meio de campo mesmo com a volta de Ferdinando, que cumpriu suspensão automática contra o Goiás na última rodada.