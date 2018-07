Portuguesa apresenta goleiro Weverton, do Botafogo-SP

O jogador de 22 anos assinou contrato por duas temporadas e espera recolocar a Portuguesa na elite do futebol brasileiro. "A primeira meta é voltar para a Série A e espero, com o passar do tempo, ter muitas vitórias aqui", afirmou.

Weverton já está à disposição do técnico Vadão e conhece muito bem dois jogadores do time luso. No Botafogo, atuou com o volante Ademir Sopa e com o atacante Malaquias, outros dois atletas que vieram para reforçar a equipe na Série B. O goleiro também chega para suprir a lacuna deixada pela saída de Fábio, que foi para o Goiás no início deste mês.

Depois de vencer o Santo André por 4 a 3, nesta terça, a Lusa agora vai receber o Bragantino, em outro duelo paulista, sexta, no Canindé, pela quinta rodada. A Portuguesa tem o melhor ataque da Série B, com 11 gols, ao lado do Paraná.