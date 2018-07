Portuguesa apresenta mais 3 reforços para a disputa do Paulistão

A Portuguesa apresentou, no início da noite desta terça-feira, no CT do Parque Ecológico, mais três reforços para a disputa do Campeonato Paulista. São eles: o zagueiro Guilherme, o volante Ferdinando e o meia Cleiton. Mais nove caras novas serão apresentadas até a próxima sexta-feira no Canindé.

Guilherme Almeida Augusto, de 21 anos, tem 1,87m e estava no Verdy Tokyo, do Japão, enquanto Cleiton Pedro Guimarães jogou pelo Audax e tem 22 anos. Já o volante Ferdinando, de 34 anos, é ídolo da torcida lusa e chega para sua terceira passagem pelo clube.

Antes, foi campeão da Série B de 2011 no time e esteve no elenco que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro de 2013. Ele estava no Jubilo Iwata, do Japão.

Nesta quarta-feira, às 15 horas, mais três jogadores serão apresentados no CT: os laterais Fabinho Capixaba e Bruno Bertucci e o zagueiro Alex Lima.