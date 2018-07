Portuguesa apresenta os meias Marcos Assunção e Piñatares

Em situação delicada na Série B do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa apresentou dois reforços neste sábado, no estádio do Canindé, em São Paulo. O veterano Marcos Assunção, que teve boas passagens por Santos e Palmeiras, e o volante uruguaio Bruno Piñatares vestiram a camisa rubro-verde pela primeira vez.

"Meu objetivo é o mesmo do clube, fazer um bom campeonato e no final do ano comemorarmos o acesso à Série A. Vivo de desafios e esse é mais um em minha vida. Não tenho medo disso, estou aqui para ser cobrado e para trabalhar e é isso que vou fazer", afirmou Marcos Assunção, em sua chegada. A expectativa é que ele possa estrear no começo de agosto.

Desde a parada para a Copa do Mundo, 11 reforços foram contratados, nove já estrearam, mas até então nenhum tinha sido apresentado oficialmente.

Com 11 pontos, a Portuguesa está em 17.º lugar, dentro da zona de rebaixamento. O time paulistano tenta a recuperação nesta terça-feira contra o Oeste, às 21 horas, no estádio do Canindé.