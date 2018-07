Portuguesa aproveita intertemporada para nivelar parte física e buscar reforços

"Chegaram atletas em estágios diferentes de preparação e, quanto mais trabalharmos, mais rápido vamos atingir a condição física próxima do ideal. Como não tivemos com este elenco a pré-temporada no início do ano, fazemos a base do condicionamento agora e, até o fim do ano, o trabalho será de manutenção", afirmou o técnico Júnior Lopes.

Neste sábado, a Portuguesa faz jogo-treino contra o Red Bull Brasil. Este será o segundo amistoso durante da intertemporada. No primeiro, na última terça-feira, o time paulistano derrotou o Barcelona-SP, da Segunda Divisão paulista, por 1 a 0.

Oficialmente, a Portuguesa só volta a campo após o término das quartas de final da Copa América, no próximo dia 27, às 19 horas, diante do Tupi, pela quinta rodada. O confronto vai acontecer ainda no estádio do Pacaembu porque o Canindé, ambos na capital paulista, continua interditado.