Portuguesa arranca empate com Paraná e sai da zona de degola

A Portuguesa mostrou raça e conseguiu deixar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, na abertura da 12.ª rodada, o time paulistano marcou nos acréscimos e empatou com o Paraná por 1 a 1, no estádio do Canindé, em São Paulo. O resultado foi bom apenas para a equipe paulista, que subiu para os 11 pontos e vai dormir fora da zona de rebaixamento.

Na sequência da rodada, neste sábado, a Portuguesa pode voltar à degola. O Paraná, por sua vez, é o antepenúltimo, com 10 pontos.

O duelo começou quente e, logo aos três minutos, o goleiro Rafael Santos precisou trabalhar em finalização de Ricardinho após tabela na entrada da área. A resposta da Portuguesa não demorou e veio em jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio, Brinner fez o desvio e carimbou o travessão de Marcos.

Passado o começo eletrizante, o time visitante conseguiu encaixar a marcação e passou a ser superior, aproveitando as falhas defensivas do trio de volantes da Portuguesa. Duas vezes, o volante Lucas Otávio veio de trás e finalizou com perigo contra o gol de Rafael Santos, que mais uma vez mostrou serviço.

Os donos da casa tentaram reagir e mesmo com falhas no posicionamento tiveram boa chance de marcar com Rudnei. Após escanteio, a bola ficou viva dentro da área e o volante tentou de bicicleta. Em cima da linha, a defesa do Paraná conseguiu afastar. O estreante Pedro Oldoni chegou a balançar as redes para os paulistanos, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Antes do intervalo, porém, o Paraná abriu o placar. Aos 42 minutos, Lúcio Flávio caprichou em cobrança de falta frontal e não deu chances para Rafael Santos. A bola encobriu a barreira, tocou na trave e entrou.

O Paraná voltou com a estratégia de tocar a bola, aproveitando os espaços pelo meio, e manter a Portuguesa o mais longe possível do campo de ataque. Sem inspiração, a equipe paulista insistiu em jogadas pelo meio e praticamente não levou perigo ao goleiro Marcos, que trabalhou apenas em jogadas de bola parada.

Luciano Castán teve oportunidade após rebote, mas o camisa 1 paranista mandou para escanteio. Com o adversário lançado ao campo de ataque, os visitantes por pouco não ampliaram em cabeçada de Breno, que explodiu na trave.

No final, o desespero bateu nos jogadores da Portuguesa e o empate saiu nos acréscimos com Serginho. O atacante tabelou com Aldave e bateu cruzado. A bola tocou na defesa e morreu no fundo das redes. Alívio para a torcida no Canindé.

A Portuguesa volta a campo contra a Icasa, nesta terça, às 21h50, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE). Já o Paraná encara o ABC, no próximo sábado, dia 26, às 21 horas, no estádio Durival de Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 1 x 1 PARANÁ

PORTUGUESA - Rafael Santos; Arnaldo, Brinner, Luciano Castán e Régis; Rudnei (Wéverton), Jocinei, Maycon e Allan Dias (Marcelinho); Serginho e Pedro Oldoni (Aldave). Técnico: Marcelo Veiga.

PARANÁ - Marcos; Chiquinho, Gustavo, Alisson e Breno; Lucas Otávio, Ricardinho, Marcos Serrato e Lúcio Flávio; Tiago Alves (Arthur) e Giancarlo (Thiago Humberto). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Lúcio Flávio, aos 42 minutos do primeiro tempo; Serginho, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luciano Castán e Allan Dias (Portuguesa); Gustavo, Marcos Serrato e Arthur (Paraná).

ÁRBITRO - Charles Hebert Cavalcante Ferreira (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).