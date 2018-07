Portuguesa bate o Independente de virada e volta ao G8 da Série A2 paulista

O resultado levou o time da capital aos 19 pontos, pulando para a sétima posição, enquanto o Independente segue na zona do rebaixamento, com 11 pontos, em 15.º lugar. Como a rodada começou nesta segunda-feira, outros oito jogos ainda serão disputados e os dois times podem ser ultrapassados pelos concorrentes mais próximos.

Apesar de ter sido mais presente no campo de ataque desde o início, a Portuguesa saiu perdendo em um gol de pênalti de Romarinho, aos 35 minutos da etapa inicial. O empate só veio no segundo tempo, como ex-corintiano Gustavo Tocantins, aos três minutos.

Logo na sequência, o Independente voltou a ficar na frente, com um gol de cabeça de Diogo Medeiros, aproveitando cobrança de escanteio. No entanto, Bruno Mineiro, de pênalti, e Gustavo Tocantins, viraram para a Lusa no final, garantindo a importante vitória em casa.

A Portuguesa volta a campo na sexta-feira, pela 13.ª rodada, contra o Guarani, em Campinas, às 21h30. O Independente vai tentar a reabilitação contra o Atlético Sorocaba, sábado, às 19 horas, em Limeira.