Portuguesa bate o Nacional e agora almeja até uma vaga nas quartas da Série A2

A Portuguesa conseguiu a sua segunda vitória consecutiva na Série A2 do Campeonato Paulista da Série A2, neste domingo à noite, ao superar o Nacional por 1 a 0 no Canindé no fechamento da 11.ª rodada. Com 11 pontos, a equipe se distancia da zona de rebaixamento, em 13.º lugar, e começa a pensar até numa vaga nas quartas de final.

Para isso, a Lusa ainda vai disputar mais quatro jogos. No momento, a diferença é de apenas dois pontos para o Linense, com 13 pontos, em oitavo lugar e abrindo a zona de classificação. O Nacional continua com 12 pontos, em 10.º.

O jogo foi equilibrado no primeiro tempo e a Lusa teve mais volume ofensivo na segunda etapa, quando chegou ao gol somente aos 36 minutos. Após um rebote da defesa, Anderson Cavalo bateu de primeira com o pé esquerdo para balançar as redes e definir o confronto.

A Portuguesa só venceu duas vezes em 11 jogos, ambas sob o comando de Vica, que substituiu a Luis Carlos Martins. Na rodada passada tinha batido o Taubaté por 3 a 0. O próximo jogo vai ser fora contra o Rio Claro, sábado, às 17 horas. O Nacional vai tentar a reabilitação contra o Taubaté, fora de casa, no domingo, a partir das 10 horas. O Taubaté não vence há sete jogos.