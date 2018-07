Portuguesa bate o Santos B e continua líder na Copa Paulista

Após a eliminação precoce, ainda na primeira fase, do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional -, a Portuguesa vai se dando bem neste início da Copa Paulista. Nesta quarta-feira, venceu por 1 a 0 o Santos, com seu time B, em jogo realizado no estádio Ulrico Mursa, em Santos, pela quarta rodada. Com isso, lidera isoladamente o Grupo 3, com 10 pontos.

O gol da vitória foi marcado por Franklin, aos 40 minutos do primeiro tempo. O Santos, que mescla jovens jogadores e outros do enorme elenco profissional, é o lanterna da chave com apenas um.

O vice-líder é o Nacional, com oito pontos, após vencer o dérbi "Juvenal" nesta quarta-feira na Rua Javari, em São Paulo, ao bater o Juventus por 2 a 1. O destaque do jogo foi Bruno Xavier, que marcou os dois gols do Nacional, que abriu a vantagem de dois gols. Denner descontou para o time da Mooca, que continua com dois pontos em sexto lugar.

Na tabela de classificação do Grupo 3, São Caetano e Taubaté têm seis pontos cada, Água Santa aparece com cinco e a Portuguesa Santista tem dois, em penúltimo lugar.

Também nesta quarta-feira, pelo Grupo 2, na cidade de Indaiatuba (SP), o Atibaia venceu o Audax por 1 a 0, com gol de Júlio. A vitória deixou o time atibaiense com seis pontos, igual ao Desportivo Brasil na liderança.