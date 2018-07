Portuguesa bate o Vitória e lidera sozinha na Série B A Portuguesa assumiu de vez a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, no estádio de Pituaçu, em Salvador, bateu o Vitória por 2 a 0, pela 12.ª rodada, e distanciou três pontos da Ponte Preta, que foi derrotada em casa pelo Bragantino. Com os três pontos, a Lusa chegou aos 26, enquanto que o time baiano teve a segunda derrota seguida e ficou com 17 pontos, na oitava colocação.