Portuguesa bate Portuguesa Santista e larga bem na Copa Paulista

No duelo entre Portuguesa e Portuguesa Santista, quem levou melhor por 1 a 0 foi o time do Canindé, local do jogo em São Paulo que encerrou nesta terça-feira a primeira rodada da Copa Paulista. A competição tem como grande atrativo oferecer aos finalistas uma vaga de escolha: uma para o Campeonato Brasileiro da Série D e outra para a Copa do Brasil de 2018.

Justamente por causa disso, a disputa passou a ser importante para o time da capital, eliminado de forma precoce na Série D deste ano e sem competição nacional assegurada para a próxima temporada. Estes foram os três primeiros pontos conquistados no Grupo 3, onde aparece como líder. A Portuguesa santista é lanterna com zero, enquanto que os outros times têm um ponto: Santos, São Caetano, Taubaté, Juventus, Nacional e Água Santa.

A Portuguesa abriu o placar logo aos 12 minutos com Bruno Duarte. Depois mostrou mais volume de jogo. No começo do segundo tempo, o time santista teve o volante Pedro expulso e não teve forças para ao menos empatar. O veterano meia Marcelinho Paraíba jogou bem e a equipe da capital paulista poderia ter vencido por uma contagem maior.

Na segunda rodada, a Portuguesa vai pegar o Nacional, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, neste sábado, às 15 horas. A Portuguesa Santista vai pegar o São Caetano, no domingo, às 10 horas, no estádio Ulrico Mursa, em Santos.