Portuguesa busca 14 novos reforços para o Campeonato Paulista

Depois de anunciar o goleiro Lauro como o seu primeiro reforço para a próxima temporada, a Portuguesa já traça o seu planejamento. Em conjunto, a diretoria de futebol e o treinador Aílton Silva definiram que o elenco do Campeonato Paulista terá poucos remanescentes do time que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série B e pelo menos mais 14 reforços devem chegar até o início do Estadual.

O vice-presidente de futebol da Lusa, Beto Fonseca, confirmou que poucos jogadores devem ficar, mas as revelações do clube nos últimos anos são mais consideradas e a direção fará um esforço a mais para mantê-las.

"A ideia é que cerca de 14 reforços ainda cheguem ao clube, sem contar o Lauro. Os garotos que revelamos nos últimos anos têm talentos e precisamos valorizar isso. Com esses nós contamos também", disse o dirigente.

A prioridade neste mês é renovar o contrato do zagueiro Valdomiro. Um dos principais líderes do elenco, com 36 anos, travou brigas judiciais para receber salários atrasados, mas os problemas já foram resolvidos e ele defenderá a Lusa por mais uma temporada.

Além dele, o meia Gabriel Xavier, o atacante Marcelinho e o meia Luan terão seus contratos renovados. Já o lateral-direito Bruno Ferreira já está apalavrado com o Vasco e não deve ficar no Canindé.