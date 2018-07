Portuguesa busca reabilitação diante do Corinthians O técnico Geninho pode ser obrigado a mudar o esquema tático da Portuguesa no duelo contra o Corinthians, neste sábado, a partir das 21 horas, no Canindé. Mas, mesmo com três desfalques, a Lusa tentará manter o bom retrospecto em jogos contra rivais paulistas nesta edição do Brasileirão.