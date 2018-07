Portuguesa busca reforços para a disputa do Paulistão

SÃO PAULO - Ainda sem saber se poderá continuar com o atacante Ananias na próxima temporada, já que o Bahia está pedindo muito alto para prorrogar o empréstimo, a diretoria Portuguesa está em busca de um companheiro de ataque para Edno. Assim, quem poderia chegar ao Canindé é o atacante Vandinho. Outros nomes pretendidos pelo clube são do zagueiro Naldo e do meia Rivaldo.

Com passagens por Paraná, Avaí e Flamengo, Vandinho está defendendo o Al Arabi, do Catar, e seu contrato vai até o final do ano. Mas somente quando o atacante não tiver vínculo com mais ninguém é que a diretoria da Portuguesa vai iniciar as conversas.

"O Vandinho parece que está jogando no exterior e tem contrato até o final de dezembro. Somente depois disso é que vamos negociar, porque se não acaba sendo falta de ética por nossa parte. Claro que se trata de um bom jogador, mas ainda não existe nada", destacou o presidente da Lusa, Manuel da Lupa.

Outros dois nomes podem chegar ao Canindé na próxima temporada. O zagueiro Naldo, que já passou pela Ponte Preta e defendeu o Cruzeiro no último Campeonato Brasileiro, e o meia Rivaldo, pentacampeão mundial com a seleção brasileira e que recentemente deixou o São Paulo, estão na mira.

Até o momento, a Portuguesa acertou a renovação de contrato apenas com o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro, mas nos próximos dias deve confirmar a permanência também do zagueiro Leandro Silva. O único reforço contratado oficialmente é o volante Léo Silva, que disputou a Série B pelo Americana, hoje Guaratinguetá.

Sobre uma possível saída do meia Marco Antônio para o Grêmio, o presidente Manuel da Lupa disse que ainda não está sabendo da transferência e, por isso, ele segue sendo jogador da Portuguesa, com quem tem contrato até o início de janeiro. A Lusa estreia no Campeonato Paulista diante do Paulista, no dia 21 de janeiro, no Estádio do Canindé.