Portuguesa cede empate ao Grêmio e se complica

A Lusa, porém, continua em situação preocupante. Tem 41 pontos, agora no 16.º lugar, somente um ponto na frente do Sport, que atingiu os 40 pontos ao vencer o Botafogo, por 2 a 0, em Recife. O empate deixou o Grêmio isolado na vice-liderança, com 67 pontos, um na frente do Atlético Mineiro.

Agora a Portuguesa vai ter dois jogos para confirmar a sua permanência na elite. Vai visitar o Internacional, que vem de três derrotas, e depois receber a Ponte Preta, no Canindé.

Já o Grêmio, que luta pela classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores, vai visitar o rebaixado Figueirense na semana que vem e depois receberá o Internacional, no clássico de despedida do Estádio Olímpico.

O JOGO - Os dois times entraram em campo já sabendo dos resultados de seus rivais. A Portuguesa, por exemplo, sabia que um empate iria rebaixar o Palmeiras. Por outro lado, o empate manteria o Grêmio na vice-liderança isolada, uma vez que o Atlético Mineiro empatou em casa com o Atlético-GO, por 2 a 2.

A Lusa, sem o goleiro Dida e o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro, suspensos, manteve o esquema 4-4-2, mas com o zagueiro Rogério sendo improvisado do lado esquerdo. O time gaúcho optou por atuar com apenas um atacante: Marcelo Moreno, reforçando a marcação no meio-campo.

Este era o desenho de um jogo equilibrado, com um pouco mais de iniciativa ofensiva do time paulista. Aos 24 minutos, após tabela de cabeça na área, Bruno Mineiro chutou e o zagueiro Naldo salvou o lance perigoso da Lusa.

Dois minutos depois, o Grêmio assustou num chute forte de Léo Gago, que desviou na barreira e passou perto do gol. E aos 30 minutos, quando o zagueiro Werley chegou a desviar de cabeça uma falta do meio-campo, mas a arbitragem anotou impedimento inexistente.

Os times voltaram sem mudanças do intervalo. Mas a Portuguesa adiantou a marcação e passou a forçar pelas duas laterais, levantando a bola na área. Num destes lances, o zagueiro Naldo empurrou Moisés pelas costas dentro da área após uma ajeitada, de peito, de Bruno Mineiro. Pênalti marcado, aos cinco minutos. Moisés bateu bem e abriu o placar.

Em seguida, Vanderlei Luxemburgo fez logo três mudanças no Grêmio. Entraram André Lima e Leandro no ataque e Marquinhos no meio-campo. Mas não deu tempo para a recuperação. Aos 15 minutos saiu o segundo gol. Moisés deu de cabeça para Luís Ricardo, que driblou um adversário e rolou para o chute de Léo Silva, na frente da área. A bola entrou no canto esquerdo de Marcelo Grohe, que nada pôde fazer.

A partir daí, o Grêmio foi para o tudo ou anda. E ganhou motivação aos 28 minutos, quando André Lima desviou de cabeça a falta levantada por Marquinhos. A defesa parou pedindo impedimento e viu a bola morrer dentro das redes.

O time gaúcho manteve a pressão e chegou ao empate aos 33 minutos. Zé Roberto recebeu a bola a grande área, deu uma finta seca em Luís Ricardo e bateu de bico. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Os últimos minutos foram emocionantes, mesmo porque o jogo ficou aberto. O empate, porém, foi o resultado mais justo.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA 2 X 2 GRÊMIO

PORTUGUESA - Gledson; Luís Ricardo, Gustavo, Valdomiro e Rogério; Ferdinando, Léo Silva, Boquita e Moisés (Zé Antônio); Ananias e Bruno Mineiro. Técnico - Geninho.

GREMIO - Marcelo Grohe; Pará, Werley, Naldo e Anderson Pico (Marquinhos); Fernando, Souza, Elano (Leandro), Léo Gago e Zé Roberto; Marcelo Moreno (André Lima). Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Moisés, de pênalti, aos 7, Léo Lima, aos 15, André Lima, aos 28, e Zé Roberto, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Valdomiro, Ferdinando, Pará, Zé Roberto e Léo Gago.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).