Portuguesa começa formar grupo e anuncia três contratações

No momento, o restante do elenco é formado pelos poucos remanescentes da equipe que disputou o Brasileiro da Série C. Os volantes Boquita e Renan Teixeira se apresentaram junto a alguns jogadores da base. Na manhã desta terça-feira, os atletas realizam os primeiros treinos físicos sob o comando do técnico Estevam Soares.

A tendência é que em 2016 a Lusa aposte nos atletas formados pela base do clube. Na última semana, Anderson Beraldo, ex-zagueiro com passagens por Corinthians e São Paulo, assumiu o cargo de coordenador técnico. Ele será o responsável pela integração das categorias inferiores ao elenco profissional.