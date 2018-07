Portuguesa comemora nova vitória, mas promete evitar relaxamento

SÃO PAULO - A vitória por 3 a 0 sobre o Náutico, na noite de quinta-feira, no Canindé, aliviou a pressão na Portuguesa. Com o resultado, o time finalmente deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, onde ficou por 15 rodadas. Agora, está com 25 pontos, em 16º lugar, o que não permite relaxamento.

"Para termos tranquilidade, temos de abrir uns seis pontos para a zona e administrar essa distância. Temos de buscar essa situação, de vencer em casa e sempre somar fora, porque ainda corremos o risco do rebaixamento", avisou o técnico Guto Ferreira, que tem 42% de aproveitamento desde que assumiu o time.

"Graças a Deus saímos da zona de rebaixamento. Estou de alma lavada e feliz pelo o que nossa equipe fez", comemorou o meia Souza, um dos mais experientes do elenco. Agora, o próximo desafio da Portuguesa é contra o Inter, neste domingo, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).