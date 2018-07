Portuguesa confirma a contratação do meia Michael Depois de estrear com goleada no Campeonato Brasileiro da Série B diante do Náutico, por 4 a 0, a diretoria da Portuguesa deu mais uma boa notícia para seus torcedores nesta segunda-feira. Ela confirmou a contratação do meia-atacante Michael, que tem seus direitos federativos presos ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia.