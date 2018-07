Portuguesa confirma contratação de Péricles Chamusca

SÃO PAULO - Menos de uma semana depois de confirmar a saída de Geninho, a Portuguesa oficializou Péricles Chamusca como treinador para a próxima temporada. O acerto foi oficializado nesta quinta-feira após conversa entre o técnico, o presidente Manuel da Lupa e o diretor de futebol, Candinho. Ele assinará contrato até o final de 2013.

Aos 47 anos, Péricles Chamusca estava desde 2010 no futebol do Catar, onde dirigiu Al Arabi e El Jaish. Antes, no Brasil, comandou Avaí, Sport, Botafogo e Goiás. O grande cartão de visitas de Chamusca, no entanto, não se originou em nenhum desses times tradicionais, mas no Santo André, que conduziu rumo ao título da Copa do Brasil, em final contra o Flamengo, em 2004. Depois dessa glória, o treinador ainda passou por São Caetano, Caxias e Brasiliense.

A Portuguesa terá um ano atípico em 2013. Na elite do Campeonato Brasileiro e com vaga assegurada na Copa do Brasil, o treinador terá a missão de levar a Lusa de volta à elite do futebol paulista, uma vez que caiu para a Série A-2 do Campeonato Paulista neste ano.

Neste primeiro semestre, o time terá um orçamento mais limitado, isto porque a Federação Paulista de Futebol pagará R$ 112 mil durante a disputa da competição. O time do Canindé estreia na Série A-2 diante do Monte Azul, no dia 21 de janeiro, às 16 horas, no Estádio Patrícia Arroyo, no interior de São Paulo.