Portuguesa confirma contratação de zagueiro colombiano

SÃO PAULO - No dia em que a Portuguesa foi goleada pelo Sampaio Corrêa por 4 a 1, em pleno estádio do Canindé, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria anunciou nesta terça-feira mais um reforço para tentar evitar a queda à Série C. Com apenas cinco pontos, após oito jogos, e cinco derrotas, a equipe é vice-lanterna e aposta no zagueiro colombiano Rafael Pérez, que disputou a última Copa Libertadores pelo Independiente Santa Fé, da Colômbia.

O jogador de 24 anos é natural de Cartagena, na Colômbia, onde iniciou a carreira pelo time local Real Cartagena. Após quatro temporadas pelo clube, ele foi para o futebol chinês, em 2012, para atuar pelo Chongqing. Depois disso, passou por Independiente Medellín, antes de chegar ao Independiente Santa Fé.

No clube de Bogotá, Rafael Pérez não teve grande destaque. Nesta temporada, o jogador foi pouco aproveitado, ficando à sombra dos titulares Meza e De La Cuesta. Tanto que, desde que chegou no início do ano, disputou apenas seis jogos, sendo somente um deles na Libertadores.

Rafael Pérez chega para reforçar o setor defensivo da Portuguesa, que já conta com seis jogadores. Entre eles estão Gustavo Tabalipa, Walter, Valdomiro, Wagner, Diego Augusto e Luciano Castán. Mas como o técnico Marcelo Veiga gosta de atuar com três zagueiros, o excesso de defensores pode ser benéfico.

O xerifão é o sétimo reforço da Portuguesa para a Série B. Antes, chegaram laterais Arnaldo (ex-Mirassol) e Eduardo (ex-São Bernardo), o zagueiro Luciano Castán (ex-São Bernardo), o meia Allan Dias (ex-Red Bull) e os atacantes Caion (Audax) e Serginho (ex-Mogi Mirim).