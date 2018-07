Portuguesa confirma contratação do meia Diego Souza

SÃO PAULO - A carência de um meia armador que pudesse substituir Marco Antônio à altura, depois de sua transferência para o Grêmio, parece ter chegado ao fim na Portuguesa. A diretoria confirmou nesta segunda-feira o acerto com Diego Souza, de 27 anos, que foi formado no Palmeiras e estava atuando no futebol japonês.

O meia agora passará por exames médicos, vai assinar contrato e será apresentado oficialmente. Ele estava no Vegalta Sendai do Japão e fica no Canindé até o final do Campeonato Paulista de 2013. Os valores da transação não foram revelados.

Por conta do feriado de carnaval, os exames médicos deverão ser feitos na próxima quarta-feira. Diego Souza foi formado no Palmeiras e participou da campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2003. Em 2005 foi para o futebol japonês, onde passou por Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Tokyo Verdy e Kyoto Sanga antes de chegar no Vegalta Sendai.

À parte esta contratação, a comissão técnica trabalhou em dois períodos no Centro de Treinamento do Parque Ecológico nesta segunda-feira. O técnico Jorginho começou a definir o time para a partida contra o Corinthians, quarta-feira, às 22 horas, no Pacaembu.

Ele não terá Boquita e Renato e já definiu que Gustavo entra na defesa. No meio-campo, a vaga deve ser de Guilherme. O técnico ainda aguarda uma posição dos médicos sobre o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro, que sente dores musculares.