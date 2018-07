Portuguesa confirma Edno e espera começar bem o Paulistão

A Portuguesa finalmente anunciou um nome de peso para a disputa do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, o meia-atacante Edno, que já brilhou com a camisa da Lusa no passado, firmou contrato com o clube até o final do Paulistão. Ele já realizou exames médicos e deve se juntar ao elenco na próxima segunda-feira. O jogador está fora da estreia do time, domingo, em Campinas, diante da Ponte Preta.

Edno fará a sua terceira passagem pelo Canindé. Na primeira vez, de 2008 a 2009, ele foi um dos artilheiros da Lusa no Brasileirão e se tornou ídolo da torcida. Depois de passar sem o mesmo sucesso por Corinthians e Botafogo, ele retornou para a Lusa para mais um período de dois anos, entre 2011 e 2012.

Depois de rodar pelo México e Japão, o meia-atacante retornou ao Brasil para defender a Ponte Preta na Série B do ano passado, mas sem conseguir entrar na melhor forma física, acabou se transferindo para o Vitória e foi rebaixado no Brasileirão.