Portuguesa confirma Emerson Leão como novo consultor de futebol

A Portuguesa confirmou Emerson Leão como novo consultor de futebol do clube. O acordo foi firmado após reunião entre o presidente Alexandre de Barros, eleito na última semana, e o ex-goleiro e hoje treinador. De acordo com o site oficial da Portuguesa, Leão chega sem custos ao clube paulistano.

Seu principal objetivo será montar o elenco de 2017 com um orçamento restrito, já que o clube vive o seu pior momento da história, com uma dívida de R$ 200 milhões. Para tirar a Portuguesa do buraco, Alexandre de Barros tenta fechar uma parceria com um grupo de empresas.

Recentemente, a Portuguesa recebeu uma proposta de um grupo encabeçado por Conexão 3 Desenvolvimento e Negócios e Planova Planejamento e Construções, mas o projeto não foi adiante porque estava atrelado, em um primeiro momento, à suspensão dos leilões, algo que não aconteceu.

Em novembro, a Portuguesa levou o terreno do Canindé a leilão, mas não houve interessados. Uma nova tentativa de venda deve ser marcada para 2017. Uma área de 42 mil metros quadrados está penhorada para o pagamento de dívidas trabalhistas. O espaço que está para ser negociado é cerca de 45% do terreno total e chega a pegar parte do estádio.

Em 2017, a Portuguesa disputará a Série A2 do Campeonato Paulista - equivalente à segunda divisão estadual - e a Série D do Campeonato Brasileiro - equivalente à quarta divisão nacional.