Portuguesa confirma ida do volante Léo Silva para Japão Depois de perder o goleiro Dida para o Grêmio, a direção da Portuguesa confirmou nesta quinta-feira que não contará também com o volante Léo Silva na próxima temporada. Titular do time durante o Brasileirão, ele está de saída para o futebol japonês - o nome do clube ainda é desconhecido.