Portuguesa confirma proposta para negociar Héverton

A informação foi confirmada pelo presidente Manuel da Lupa. No entanto, o time paranaense queria o empréstimo do jogador de graça, o que não acabou sendo aceito. "Quem demonstrou interesse no Héverton foi o Atlético Paranaense, que queria o seu empréstimo de graça. No entanto, não vamos liberá-lo de graça", afirmou.

Nos últimos dias, Héverton vem se envolvendo em muitas polêmicas. Depois de forçar a sua saída do clube, ele chegou a treinar em separado, mas foi reintegrado ao elenco pelo técnico Sérgio Guedes. No domingo, foi alvo dos torcedores, que tentaram invadir os vestiários do Canindé para agredi-lo.

A Portuguesa vem fazendo uma campanha regular no Campeonato Paulista e é apenas a 10.ª colocada, com dez pontos. Na próxima rodada, enfrenta o São Caetano, no sábado, fora de casa.